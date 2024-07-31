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Гость столицы разбил несколько камер в московском метро и попал на видео

В Москве вандал разбил несколько камер в вагонах метро

В Москве мужчина без причины разбил несколько камер в вагонах метро и попал на видео. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 3 июля. Гость столицы умышленно разбил восемь потолочных камер видеонаблюдения, расположенных в трех вагонах метро, а также четыре пожарных извещателя, потолочный элемент и поручни вертикального наклона. После этого злоумышленник скрылся, однако действия вандала попали на видео и правоохранители смогли установить его личность, а затем задержать.

Действия мужчины квалифицировали по уголовной статье о вандализме. Установление всех деталей и обстоятельств произошедшего, а также возмещение причиненного дебоширом ущерба, находятся на контроле прокуратуры.

До этого в Москве задержали 51-летнего мужчину, который спрыгнул с платформы на пути в метро. В его отношении составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее петербуржец ударил сотрудника вокзала и лишился 100 тысяч рублей.

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