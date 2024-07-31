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Синоптик заявил, что погода в Москве не соответствует климатической норме

Синоптик Вильфанд: погода в Москве не соответствует концу июля

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве не соответствует климатической норме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, температура воздуха на 2°C ниже обычной для этого времени года.

«Конец июля — это самый жаркий период по климату, оказывается, в 2024 году это не так. Погода в Москве не соответствует концу июля, она характерна для середины августа», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что неделя в столице не будет солнечной, ожидаются облачные дни с кратковременными дождями. Также температура в водоемах Москвы начнет снижаться, сейчас она достигает +20°C.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что в августе жителей и гостей Москвы ждет хорошая погода — сухая и теплая, но не знойная.

По ее словам, в четверг и пятницу, 1 и 2 августа, температура воздуха в городе составит +20…+22°C, при этом могут пройти короткие дожди.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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