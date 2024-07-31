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Родителей погибших бойцов СВО могут лишить выплат, если они не участвовали в воспитании

Верховный суд рассказал о причинах отказа в выплатах погибшим на СВО

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Freepik.com

Верховный суд вынес решение, в рамках которого допустил лишение соцвыплат родителей, которые не принимали участие в воспитании ребенка. Об этом сообщается в официальном документе инстанции.

Соответствующее решение было принято во время разбирательства. Сын жительницы Владивостока погиб в зоне СВО. В рамках закона в таком случае женщина могла получить около 6,5 миллионов рублей, но выплату оформил на себя ее бывший муж.

Россиянка отправилась в суд. По ее словам, мужчина не принимал участия в воспитании погибшего, после развода не платил алименты и не интересовался его судьбой. Отец пришел только на похороны сына, но какой-либо помощи в организации не оказывал.

В судах женщине отказывали, так как родитель не был лишен родительских прав, следственно, мог получить выплату.

Верховный суд отменил предыдущие решения, направил дело на новое рассмотрение в один из районных судов Владивостока.

Решение вынесли на основании того, что по закону родители несут равную ответственность за воспитание ребенка, независимо от того, проживают они вместе или нет. В вопросе выплат одного факта родства с погибшим недостаточно. Важно, чтобы родители участвовали в воспитании, заботились о здоровье, поддерживали ребенка материально и духовно.

Ранее в Башкирии вдове отказали в выплате за участника СВО из-за отравления водкой.

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