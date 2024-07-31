Стоматологи раскрыли, к чему приводит отказ от профессиональной чистки зубов

Зубам регулярно требуется профессиональная чистка – на нее рекомендуется ходить не реже, чем раз в полгода. Если пренебрегать этой процедурой, то можно столкнуться с заболеваниями полости рта, предупредил почетный президент стоматологической ассоциации, директор НИИАМС Владимир Садовский.

«[В ходе процедуры] удаляются наддесневые и поддесневые зубные отложения. Это не всегда камень, иногда это плотный зубной налет, фиксированный на зубах», — объяснил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ходить на процедуру следует и с имплантами — в этом случае медики обрабатывают доступные для очистки металлические части импланта под коронками. Если чистку не проводить, то поддесневой зубной камень будет отодвигать десну и рвать связки, укрепляющие зуб в челюстной кости, объяснил Садовский. В этом случае в ранку может попасть инфекция, что приведет к гингивиту и пародонтиту.

«Это уже опасно — начинается деструкция кости, к которой крепится зуб», — предупредил стоматолог.

Профессиональная чистка зубов входит в стандарты ОМС, проводится в бюджетных клиниках, поэтому у россиян нет причин отказываться от этой процедуры, заключил врач.

Напомним, среди противопоказаний для проведения чистки эксперты называют сердечную недостаточность или инфаркт миокарда, нарушения свертываемости крови и другие заболевания.

Ранее россиян предупредили о вреде соды для чистки зубов.