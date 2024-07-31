Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматологи раскрыли, к чему приводит отказ от профессиональной чистки зубов

Стоматолог Садовский: отказ от профчистки зубов приведет к болезням полости рта

close
100%
Shutterstock

Зубам регулярно требуется профессиональная чистка – на нее рекомендуется ходить не реже, чем раз в полгода. Если пренебрегать этой процедурой, то можно столкнуться с заболеваниями полости рта, предупредил почетный президент стоматологической ассоциации, директор НИИАМС Владимир Садовский.

«[В ходе процедуры] удаляются наддесневые и поддесневые зубные отложения. Это не всегда камень, иногда это плотный зубной налет, фиксированный на зубах», — объяснил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ходить на процедуру следует и с имплантами — в этом случае медики обрабатывают доступные для очистки металлические части импланта под коронками. Если чистку не проводить, то поддесневой зубной камень будет отодвигать десну и рвать связки, укрепляющие зуб в челюстной кости, объяснил Садовский. В этом случае в ранку может попасть инфекция, что приведет к гингивиту и пародонтиту.

«Это уже опасно — начинается деструкция кости, к которой крепится зуб», — предупредил стоматолог.

Профессиональная чистка зубов входит в стандарты ОМС, проводится в бюджетных клиниках, поэтому у россиян нет причин отказываться от этой процедуры, заключил врач.

Напомним, среди противопоказаний для проведения чистки эксперты называют сердечную недостаточность или инфаркт миокарда, нарушения свертываемости крови и другие заболевания.

Ранее россиян предупредили о вреде соды для чистки зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами