Мужчина так сильно кашлял, что сломал ребро

Мужчина из Италии так сильно кашлял, что сломал себе ребро, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 54-летний пострадавший мужчина из Италии является заядлым курильщиком и несколько лет назад попал в аварию, получив ушиб грудной клетки. Это привело к тому, что у него развился хронический кашель. После очередного приступа итальянец пожаловался на сильную боль в груди и обратился в больницу.

Сканирование показало, что у пациента было сломано ребро. Врачи полагают, что это произошло по причине сильного кашля, более того, сам мужчина уверяет, что не получал травмы. Из-за того, что пострадавший постоянно кашлял, перелом не мог срастить самостоятельно.

Хирурги провели пациенту операцию, после которой его состояние улучшилось.

«Боль исчезла сразу после операции. Пациент был выписан через 24 часа», — говорится в заявлении врачей.

Было также обнаружено, что мужчина страдает от дефицита витамина D, который может ослабить кости и привести к остеопорозу, что повышает риск тяжелых переломов.

Ранее врачи приняли за опухоль кусочек перца, из-за которого мужчина кашлял два года.