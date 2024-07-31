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Иран объявил трехдневный траур

Mehr: в Иране объявили трехдневный траур из-за убийства главы политбюро ХАМАС

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Mohamed Azakir/Reuters

Трехдневный траур объявлен в Иране в связи с убийством в иранской столице главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает агентство Mehr.

«На фоне гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании правительство Исламской Республики Иран выпустило заявление, объявив трехдневный национальный траур», — говорится в сообщении агентства.

В свою очередь в кабмине Ирана сообщили, что правительство Исламской Республики Иран выражает соболезнования «угнетенному и сопротивляющемуся народу Палестины», а также членам семьи Хании.

Хания был убит утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана предупредил, что заставит пожалеть виновных в убийстве Хании.

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