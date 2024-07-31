Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с оператором наружной рекламы Russ. О разладе в семье она поделилась в интервью kp.ru.

По ее словам, причина разлада лежит в плоскости их личных отношений, и крах брака начался задолго до идеи объединения с Russ.

Владелица маркетплейса уточнила, что первая серьезная трещина была еще в ноябре 2023 года. Шумиха вокруг объединения компаний стала последней каплей, добавила она.

Также, отвечая на заявления супруга о том, что ее и детей от него изолировали, женщина подчеркнула, что ежедневно общается с ними.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

Владислав и Татьяна Бакальчук состоят в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе. По словам Владислава Бакальчука, основательница Wildberries ушла из дома 1 апреля, но все семь детей остались жить с ним, а Татьяна якобы навещает семью раз в неделю.

Муж признался, что развод стал для него полной неожиданностью, так как до этого у них был «идеальный брак».

Ранее муж Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.