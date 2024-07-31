Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Винницкой области молодой человек из Одессы пытался сжечь военкомат

СБУ: в Винницкой области задержали 17-летнего жителя Одессы за поджог военкомата

close
100%
СБУ

Молодой человек попытался сжечь здание одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) в Винницкой области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 17-летнего жителя Одессы. Его подозревают в поджоге здания ТЦК при помощи «коктейля Молотова». По информации СБУ, гражданин снимал свои действия на камеру телефона.

«Во время обысков у фигуранта изъяли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон», — говорится в публикации.

Пресс-служба СБУ уточнила, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. При этом максимальное наказание по вменяемой ему статье включает в себя пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, добавили представители ведомства.

30 июля издание «Страна.ua» сообщило, что командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов разрешил своим подчиненным стрелять в поджигателей автомобилей солдат. Как он сказал, бойцы якобы имеют право наказывать злоумышленников «без суда и следствия».

Ранее в Одессе задержали нескольких курьеров за поджог 15 автомобилей военных.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами