Молодой человек попытался сжечь здание одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) в Винницкой области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 17-летнего жителя Одессы. Его подозревают в поджоге здания ТЦК при помощи «коктейля Молотова». По информации СБУ, гражданин снимал свои действия на камеру телефона.

«Во время обысков у фигуранта изъяли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон», — говорится в публикации.

Пресс-служба СБУ уточнила, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. При этом максимальное наказание по вменяемой ему статье включает в себя пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, добавили представители ведомства.

30 июля издание «Страна.ua» сообщило, что командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов разрешил своим подчиненным стрелять в поджигателей автомобилей солдат. Как он сказал, бойцы якобы имеют право наказывать злоумышленников «без суда и следствия».

Ранее в Одессе задержали нескольких курьеров за поджог 15 автомобилей военных.