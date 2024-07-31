Житель Пскова готовил еду на Вечном огне

Житель Пскова стал фигурантом уголовного дела после надругательства над Вечным огнем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина пришел к местному мемориалу и приготовил на его огне еду. О подробностях произошедшего не сообщается. Известно, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого оперативно задержали, в его действиях усмотрели признаки оскорбления памяти защитников Отечества, совершавшегося публично. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.

До этого в Новгородской области мужчина пришел к Вечному огню на территории мемориала в городе Старая Русса и надругался над символом. Россиянин взял венки, стоявшие рядом с Вечным огнем и бросил их в пламя. Подозреваемый нанес вред не только предметам, но и части памятника.

Ранее девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье.