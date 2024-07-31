Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Пскова готовил еду на Вечном огне

В Пскове мужчину задержали за приготовление еды на Вечном огне

close
100%
Depositphotos

Житель Пскова стал фигурантом уголовного дела после надругательства над Вечным огнем. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина пришел к местному мемориалу и приготовил на его огне еду. О подробностях произошедшего не сообщается. Известно, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого оперативно задержали, в его действиях усмотрели признаки оскорбления памяти защитников Отечества, совершавшегося публично. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.

До этого в Новгородской области мужчина пришел к Вечному огню на территории мемориала в городе Старая Русса и надругался над символом. Россиянин взял венки, стоявшие рядом с Вечным огнем и бросил их в пламя. Подозреваемый нанес вред не только предметам, но и части памятника.

Ранее девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами