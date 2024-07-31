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Суд в Москве вынес приговор украинской актрисе Курилец

Басманный суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии

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Басманный суд Москвы заочно вынес приговор украинской актрисе Адрианне Курилец-Кметюк. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

По данным суда, за обвиняемая призывала к насилию над российскими офицерами. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В апреле 2022 года сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении Курилец, которая в социальном рекламном видеоролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил Российской Федерации.

В августе 2023 года министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск Адрианну Курилец. В мае того же года российский Следственный комитет открыл уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку против нее.

Весной 2024 года российская прокуратура закончила следствие по делам Курилец, а также телеведущей Натальи Мосейчук и журналистки Янины Соколовой о разжигании ненависти.

Ранее россиянка получила срок шесть лет за дискредитацию ВС РФ.

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