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Водолазы нашли в канале Петербурга ржавую мину времен ВОВ

В Петербурге водолазы нашли в канале ржавую мину времен ВОВ

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Росгвардия по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге во время профилактического осмотра каналов обнаружили ржавый боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел во время профилактического осмотра канала «Зимняя канавка» водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии. Специалисты обнаружили ржавый предмет, похожий на артиллерийский боеприпас.

На место нахождения предмета незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН. На данном участке реки Мойки перекрыли судоходство.

Взрывотехники идентифицировали находку, как минометную мину калибра 120 мм времен ВОВ. Боеприпас вытащили из канала и доставили на специальный полигон, чтобы безопасно уничтожить.

Ранее пенсионер 15 лет хранил в сарае порох, пока к нему не пришли с обыском.

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