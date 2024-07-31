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Жителям Белгородской области увеличат компенсацию за аренду жилья

Гладков объявил об увеличении вдвое компенсаций за аренду жилья

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об увеличении вдвое компенсаций за аренду жилья.

По его словам, размер ежемесячной компенсации за аренду жилья для тех граждан, чьи квартиры и дома были повреждены или уничтожены в результате обстрелов, будет увеличен вдвое.

«С 1 августа мы увеличим размер ежемесячной выплаты на оплату аренды жилья по всей области. С 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. и с 15 тыс. до 30 тыс. руб. — для многодетных семей», — пояснил Гладков.

Он уточнил, что такая мера затронет тех жителей Белгородской области, которые проживают в населенных пунктах с ограниченным доступом, чье жилье разрушено или серьезно повреждено.

До этого региональное управление МЧС сообщало, что город Шебекино в Белгородской области оказался под обстрелом.

После обстрела в Шебекино загорелся многоэтажный дом.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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