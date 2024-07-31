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Собянин: Москва выделит средства на строительство магистрали до Санкт-Петербурга

Собянин рассказал о строительстве магистрали Москва — Санкт-Петербург

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На строительство скоростной железно-дорожной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург выделят порядка 34,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Она (магистраль — «Газета.Ru») сократит время в пути между крупнейшими городами России до 2 часов 15 минут», — рассказал мэр.

Глава города отметил, что самая сложная задача — это строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево. По словам Собянина, работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.

Мэр пояснил, что в столице у состава будет четыре остановки на маршруте, поэтому важно будет провести реконструкцию четырех будущих вокзалов. Планируется, что Зеленоград — Крюково станет первой остановкой высокоскоростных поездов на пути из Санкт-Петербурга.

До этого сообщалось, что проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируют на 2024-2028 годы. Эксплуатировать инфраструктуру начнут со второго квартала 2028 года.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов России.

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