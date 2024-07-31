Россиянам рассказали, чем можно заменить отдых в Турции

Россиянам предложили заменить отдых в Турции на поездки в страны Латинской Америки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, стоимость туров варьируется в зависимости от экскурсионной программы. К примеру, комбинированный тур в Бразилию и Аргентину вместе с авиабилетами обойдется в 350 тысяч рублей на одного человека.

«По цене это ... меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, а по набору впечатлений и эмоций — в разы больше», — говорится в публикации.

До этого АТОР сообщало, что россияне заняли пятое место среди посетивших Таиланд иностранцев за первые семь месяцев 2024 года.

С начала года Таиланд посетило 985 407 граждан РФ. Только за период с 1 июня по 24 июля число визитов составило 126 418, что составляет 70% от данных всего лета 2023 года.

Также сообщалось, что российский турпоток в Японию за полгода вырос более чем вдвое.

Ранее стало известно, почему в Турции отдыхать выгоднее, чем в России.