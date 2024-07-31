Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин попытался наехать на полицейских во время ночной укладки асфальта

В Петербурге полицейские со стрельбой остановили укладку асфальта ночью

Рабочего задержали после шумных строительных работ в Петербурге. Об этом сообщает сообщество «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Яхтенной. Несмотря на позднее время, сотрудники профильных служб продолжали класть асфальт. Недовольные местные жители вызвали полицию.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на вызов и попросили мужчину прекратить работы. Россиянин проигнорировал эти слова и стал нецензурно выражаться в отношении правоохранителей.

«Более того, мужчина вспылил и направил транспортное средство прямо на полицейских. Пришлось применять табельное оружие», — сообщается в публикации.

После этого водитель остановился. Работники ведомства задержали россиянина.

Как сообщает «Фонтанка», мини-погрузчик встал только после второго выстрела. В отношении вологжанина составил протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Одессе полицейский открыл огонь на рынке в ходе стычки с прохожими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами