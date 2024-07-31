Россиянин попытался наехать на полицейских во время ночной укладки асфальта

Рабочего задержали после шумных строительных работ в Петербурге. Об этом сообщает сообщество «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Яхтенной. Несмотря на позднее время, сотрудники профильных служб продолжали класть асфальт. Недовольные местные жители вызвали полицию.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на вызов и попросили мужчину прекратить работы. Россиянин проигнорировал эти слова и стал нецензурно выражаться в отношении правоохранителей.

«Более того, мужчина вспылил и направил транспортное средство прямо на полицейских. Пришлось применять табельное оружие», — сообщается в публикации.

После этого водитель остановился. Работники ведомства задержали россиянина.

Как сообщает «Фонтанка», мини-погрузчик встал только после второго выстрела. В отношении вологжанина составил протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Одессе полицейский открыл огонь на рынке в ходе стычки с прохожими.