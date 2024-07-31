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Москвичам рассказали, какую погоду ждать в августе

Синоптик Позднякова: теплая и сухая погода ожидается в Москве в августе

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В августе жителей и гостей Москвы ждет хорошая погода — сухая и теплая, но не знойная. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Может, +30°C уже и не будет, но и +25…+26°C — это хорошо. По предварительным прогнозам, август в Москве будет около или чуть теплее нормы по средней температуре. И с дефицитом осадков. Проще говоря, сухой. И это хорошо, дождей нам уже не нужно, и так в садах и огородах все будет поспевать и созревать», — сказала синоптик.

По ее словам, в четверг и пятницу, 1 и 2 августа, температура воздуха в городе составит +20…+22°C, при этом могут пройти короткие дожди. В субботу и воскресенье на этой неделе температура поднимется до +25°C. В эти дни ожидается более солнечная погода, но местами возможны кратковременные дожди.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что дожди в Москве закончатся в воскресенье, 4 августа, до этого дня столицу ждут осадки различной интенсивности. Она уточнила, что на неделе с 29 июля погода будет определяться глубоким высотным циклоном.

Ранее ухудшение погоды в России объяснили вырубкой реликтового леса в Сочи.

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