Отец сдавил шею сына-подростка после ссоры и отправил его в больницу в Петербурге

В Петербурге 42-летний мужчина сдавил шею 14-летнему сыну после ссоры, подростка госпитализировали. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Ленинском проспекте. По словам подростка, отец сдавил его шею после ссоры, после чего на ней остались ссадины.

Несовершеннолетний самостоятельно обратился в поликлинику за медицинской помощью. Его госпитализировали.

На следующий день после произошедшего мать подростка написала заявление в правоохранительные органы. По ее словам, супруг не впервые применяет суровые методы воспитания — ранее он уже угрожал школьнику и применял физическую силу.

Отца пострадавшего подростка задержали. Выяснилось, что в молодости мужчина был судим за физическое устранение человека и провел в тюрьме десять лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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