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Инженер-авиаконструктор выиграл в лотерею почти 170 млн руб

«Столото»: инженер из Москвы выиграл в лотерею суперприз в почти 170 млн рублей

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Пресс-служба «Столото»

Инженер-авиаконструктор из Москвы выиграл в лотерею «Спортлото «4 из 20» почти 170 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейший распространитель гослотерей в России «Столото».

В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш инженера составил 169 966 702 рубля, сумма налога — 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки, заявили в «Столото».

23 мая слесарь из Челябинской области выиграл в лотерею «Спортлото «4 из 20» 607 млн рублей. Мужчина живет в Магнитогорске. По его словам, он верил, что может выиграть в лотерею, но не догадывался, что станет новым рекордсменом.

До этого сообщалось, что жительница города Этлборо в американском Массачусетсе стала обладательницей крупных выигрышей с рекордной разницей в десять недель. Сначала Кристина Уилсон стала обладательницей 1 млн долларов в лотерее штата, призовой фонд которой составляет 50 млн долларов.

По словам победительницы, после выигрыша она решила не отказываться от своей привычки время от времени покупать лотерейные билеты и приобрела билет в 100X Cash за 10 долларов. Эта покупка также оказалась для американки счастливой — она снова выиграла 1 млн долларов.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $837 тысяч после вещего сна сестры.

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