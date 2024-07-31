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Психолог рассказала о пользе отдыха на природе

Психолог Даниленко: отдых на природе помогает разгрузить мозг

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Shutterstock

Отдых на природе приносит пользу для человека и помогает перевести мозг в разгрузочный режим. Об этом kp.ru рассказала психолог, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Даниленко.

«Любой природный ландшафт буквально переключает работу наших органов чувств с техногенного — на естественный режим работы зрения, слуха, обоняния, да и более естественный и менее стрессонагрузочный режим работы мозга в целом», — отметила эксперт.

При этом она советует искать на природе такое место, которое будет радовать именно вас. По ее словам, такой отдых поможет снять напряжение с глаз и нервной системы за счет естественного движения волн, листвы, лучей солнца. Помимо этого, так человек может более интенсивно активировать свои эмоции и глубинные чувства, заключила Даниленко.

Китайские ученые из Гуйчжоуского педагогического университета до этого выяснили, что контакт с природой не только полезен для физического и психического здоровья, но и способствует просоциальному поведению — готовности помогать окружающим.

Ранее ученые нашли способ быстро облегчить симптомы тревоги и депрессии.

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