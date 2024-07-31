В Госдуме предложили наказывать пожизненным сроком за организацию незаконной миграции

Депутаты Госдумы задумали отнести к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции с введением пожизненного срока за это. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, помимо этой инициативы, депутаты подготовили еще несколько законопроектов, касающихся мигрантов. Он пояснил, что депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс РФ обстоятельством, отягчающим наказание за совершение преступления иностранцем, который незаконно находится на территории страны.

Также депутаты предложили конфисковывать имущество у организаторов незаконной миграции. Володин обратил внимание, что законопроект уже находится на рассмотрении, его авторами стали более 50 депутатов.

Спикер ГД добавил, что он и его коллеги внесли законопроект, который вводит обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев. Так, одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учет.

Ранее в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов».