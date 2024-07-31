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Россиянам объяснили, как получить компенсацию при травмах во время отпуска

Вице-президент АТА Мкртчян: при страховом случае в отпуске нужно идти в суд

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Kenan Gurbuz/Reuters

Если человек пострадал во время отпуска, в том числе в другой стране, и ему требуется медицинская помощь, то страховая компания обязана возместить лечение. При отказе от выплаты нужно обращаться в суд, подчеркнул вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Так в беседе с 360.ru эксперт прокомментировал инцидент с российским туристом на Кубе, пострадавшим, когда его накрыло волной в океане. Страховая отказалась выплачивать компенсацию за операцию на спине. Мкртчян посоветовал как можно скорее обратиться в суд.

«Там 100% выигрышное дело, можно поставить страховую компанию на колени, забрать не только эти 700 тысяч, но и [деньги за] моральный ущерб, все издержки», — пояснил специалист, добавив, что общая сумма выплаты может превысить 1 млн рублей.

Зачастую россиянам говорят о том, что страховка не выплачивается, если человек пострадал, будучи в состоянии алкогольного опьянения, — Мкртчян заверил, что это не так. Страховка выплачивается во всех случаях, когда инцидент произошел не по вине жертвы, подчеркнул он.

Россиянам ранее рассказали, можно ли застраховать питомцев при авиаперелете.

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