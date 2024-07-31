Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Россию под видом кондиционеров ввезли четверть миллиона пачек контрафактных сигарет

В Ленобласть под видом кондиционеров ввезли четверть миллиона пачек сигарет

Полицейские поймали с поличным контрабандистов с четвертью миллиона контрафактных сигарет, ввезенных под видом кондиционеров в Ленобласть. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии правоохранительных органов, немаркированную табачную продукцию перевозили в грузовиках с прицепом. Контрафактные сигареты маскировали под кондиционеры. Таким образом, злоумышленники ввезли на территорию России из-за границы не менее 250 тысяч пачек.

Полицейским удалось поймать контрабандистов с поличным в деревне Аннолово в Тосненском районе. В момент прибытия правоохранителей преступники совершали перегрузку партии криминального товара. Предварительно, водитель выполнял функции приемщика, обеспечивал расфасовку и организовывал доставку к местам сбыта в Петербурге и Ленобласти, а подозреваемый в организации контрабанды занимался покупкой и поставкой. Позже стражи порядка установили еще одного участника, отвечавшего за хранение и реализацию контрафакта.

Оперативники также обнаружили места хранения немаркированных сигарет в нескольких районах. Из незаконного оборота изъяли более 1,75 млн пачек стоимостью более 60 млн рублей.

Ранее иностранный контрабандист пытался вывезти из России украшения на миллионы рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами