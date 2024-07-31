В Россию под видом кондиционеров ввезли четверть миллиона пачек контрафактных сигарет

Полицейские поймали с поличным контрабандистов с четвертью миллиона контрафактных сигарет, ввезенных под видом кондиционеров в Ленобласть. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии правоохранительных органов, немаркированную табачную продукцию перевозили в грузовиках с прицепом. Контрафактные сигареты маскировали под кондиционеры. Таким образом, злоумышленники ввезли на территорию России из-за границы не менее 250 тысяч пачек.

Полицейским удалось поймать контрабандистов с поличным в деревне Аннолово в Тосненском районе. В момент прибытия правоохранителей преступники совершали перегрузку партии криминального товара. Предварительно, водитель выполнял функции приемщика, обеспечивал расфасовку и организовывал доставку к местам сбыта в Петербурге и Ленобласти, а подозреваемый в организации контрабанды занимался покупкой и поставкой. Позже стражи порядка установили еще одного участника, отвечавшего за хранение и реализацию контрафакта.

Оперативники также обнаружили места хранения немаркированных сигарет в нескольких районах. Из незаконного оборота изъяли более 1,75 млн пачек стоимостью более 60 млн рублей.

Ранее иностранный контрабандист пытался вывезти из России украшения на миллионы рублей.