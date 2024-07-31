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Упавший на туристку парапланерист рассказал о состоянии девушки

Рухнувший на туристку парапланерист заверил, что возместит ей лечение

Мужчина, который на параплане рухнул на туристку на горе Торатау в Башкирии, назвал причиной происшествия попадание в зону турбулентности. В беседе с 360.ru он отметил, что у пострадавшей нет никаких переломов, и пообещал возместить ей лечение и моральный ущерб.

Напомним, накануне сообщалось, что туристка, на которую рухнул мужчина, получила травмы и оказалась не в состоянии самостоятельно передвигаться. Сотрудники экстренных служб вместе с добровольцами транспортировали ее с горы до автомобиля скорой помощи.

По словам парапланериста, он старался выбрать место для приземления с наименьшим количеством людей.

«Но случайно попал в зону турбулентности и летательный аппарат начал терять подъемную силу и просто падать. Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку», — признался мужчина.

Пострадавшую врачи увезли в больницу в состоянии шока. Позднее виновник случившегося связался с ней — девушка рассказала, что ей удалось отделаться только ушибом, никаких переломов нет. Моральный ущерб парапланерист пообещал возместить, добавив, что уже частично перевел ей деньги на лекарства. Сам он также планирует обратиться к врачу из-за боли в руке, поврежденной в результате жесткого приземления.

Ранее на Кубани двое мужчин стали жертвами крушения параплана.

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