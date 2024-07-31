Туристки, избитые в аэропорту Турции, второй месяц не могут вернуться в Россию

Российские туристки более месяца находятся на территории Турции и не могут вернуться домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Женщины прилетели в Анталью в начале июня, но столкнулись с обвинением в сопротивлении полицейским. В результате одна из них уже длительное время ждет рассмотрения своего дела. Точную дату ей не называют, так как судьи отдыхают. Со второй гражданки РФ сняли обвинения, но неизвестно, когда она сможет уехать.

По словам женщин, деньги на жизнь на курорте у них практически закончились и им приходится переезжать на новое место каждую неделю.

«В хостелах мест почти не осталось. Сезон. Да и платить 15 евро за сутки с человека россиянкам уже не с чего», — сообщается в публикации.

Туристок задержали на территории Турции. Как рассказали сами женщины, еще в России они купили бутылку алкоголя и выпили немного, чтобы лететь было не страшно. Одну из путешественниц задержали на паспортном контроле в Турции якобы из-за проблем с документами.

Спустя некоторое время обе оказались в полиции. Вторая россиянка достала телефон, но правоохранители попытались его отнять.

«Она пыталась удержать его, у нее вырвали ногти с корнем», — поделилась одна из туристок.

После этого к ним пришла женщина-полицейская и избила. В результате им грозит до трех лет лишения свободы за сопротивление полиции.

Ранее более 350 пассажиров Azur Air застряли в Турции из-за задержки рейса на 16 часов.