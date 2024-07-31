Екатеринбуржец избил мужчину из-за складного стула и смеха напротив горящего завода

В Екатеринбурге очевидец пожара на заводе избил мужчину из-за складного стула и смеха. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 30 июля напротив загоревшегося цеха НПО автоматики. По словам очевидцев, один из свидетелей пожара разложил складной стул на газоне напротив завода и рассмеялся. Другой случайный прохожий счел поведение мужчины неуместным и набросился на него с кулаками.

Нападавший раскритиковал мужчину за неуместное поведение, напомнив об опасных возможных последствиях пожаров для жизней и здоровья людей. Агрессор пнул смеющегося на дорогу и сломал ему нос. Отмечается, что у пострадавшего была кровь на футболке. Все это произошло на глазах у детей, сидевших рядом. Другим очевидцам не удалось пресечь действия недовольного прохожего.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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