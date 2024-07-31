У фигуранта дела экс-замминистра обороны РФ Булгакова нашли люксовый автомобиль

Один из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова оказался владельцем премиального автомобиля Aston Martin DB9 Coupe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные суда.

В материале отмечается, что речь идет о совладельце Грязинского пищевого комбината Александре Михайленко. По информации суда, машина досталась ему после развода с супругой.

Более того, мужчина получил 50% компании «Консервпаклам». Данная организация также фигурирует в уголовном деле, возбужденном против экс-заместителя главы военного ведомства.

26 июля стражи порядка задержали Булгакова по делу коррупционной направленности. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время его работы в ведомстве в МО РФ была создана система поставки в армию некачественного питания по завышенной стоимости. На этом фоне суд постановил отправить бывшего заместителя министра в следственный изолятор №2 в Ленинградской области.

Впоследствии стало известно, что в деле фигурируют четыре компании, связанные с Грязинским пищевым комбинатом. Трое членов совета директоров данного предприятия также были арестованы. Речь идет об Александре Михайленко, Эльвире Смирновой и Валерии Ковалевиче.

Ранее Булгаков отказался признать вину в коррупции.