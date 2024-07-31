Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У фигуранта дела экс-замминистра обороны РФ Булгакова нашли люксовый автомобиль

У одного из фигурантов дела экс-замглавы МО Булгакова нашли машину Aston Martin

close
100%
Aston Martin

Один из фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова оказался владельцем премиального автомобиля Aston Martin DB9 Coupe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные суда.

В материале отмечается, что речь идет о совладельце Грязинского пищевого комбината Александре Михайленко. По информации суда, машина досталась ему после развода с супругой.

Более того, мужчина получил 50% компании «Консервпаклам». Данная организация также фигурирует в уголовном деле, возбужденном против экс-заместителя главы военного ведомства.

26 июля стражи порядка задержали Булгакова по делу коррупционной направленности. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время его работы в ведомстве в МО РФ была создана система поставки в армию некачественного питания по завышенной стоимости. На этом фоне суд постановил отправить бывшего заместителя министра в следственный изолятор №2 в Ленинградской области.

Впоследствии стало известно, что в деле фигурируют четыре компании, связанные с Грязинским пищевым комбинатом. Трое членов совета директоров данного предприятия также были арестованы. Речь идет об Александре Михайленко, Эльвире Смирновой и Валерии Ковалевиче.

Ранее Булгаков отказался признать вину в коррупции.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами