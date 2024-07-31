В Шебекино многоэтажный жилой дом загорелся после атаки ВСУ. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

При этом жители города сообщают, что обстрел велся с использованием кассетных боеприпасов, а пожару в здании предшествовали взрывы, продолжавшиеся в течение 30-40 минут.

До этого на пляже в Учкуевке нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов. При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

В октябре 2023 года ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине.

Ранее МЧС Белгородской области сообщило об обстреле Шебекино.