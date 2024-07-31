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Экс-замглавы Тюменской области объяснил, куда скрылся от следствия

Обвиняемый во взятке чиновник Вахрин заявил, что планировал пойти на СВО

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Правительство Тюменской области

Бывший замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого обвиняют в получении взятки, заявил, что не намеревался скрываться от следствия, а собирался пойти на СВО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

«Тот факт, что он и ФИО (второй фигурант дела, предполагаемый взяткодатель и директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык. — «Газета.Ru») направлялись в адрес, нельзя расценивать как попытку скрыться, как это делает следствие, поскольку они не знали о факте возбуждения уголовного дела и направлялись в сборный пункт для отправки в зону проведения специальной военной операции», — заявил адвокат Вахрина.

Обвиняемый придерживается такой же позиции.

Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа. Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Подробности уголовного дела не раскрываются. Вахрин был назначен заместителем губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.

23 июля сообщалось, что обвиняемые пытались сбежать от следствия.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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