Пожар на объекте в Курской области локализовали

Пожар на объекте в Курской области локализован, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Силами пожарных распространение огня не допущено, на данный момент пожар в Курском районе локализован. Пострадавших нет. Благодарю спасателей за оперативность!» — написал он.

Пожар начался после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда Смирнов сообщил, что прибыл к месту происшествия вместе с представителями силовых структур.

До этого Смирнов заявил, что два человека пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Курской области со стороны Украины. По его информации, украинские военные отстреляли город Суджа, села Гончаровка и Заолешенка. Всего было зафиксировано десять прилетов по территории региона.

Ранее трое детей и взрослый пострадали в результате обстрела ВСУ Новокаховского округа.