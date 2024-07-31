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МЧС сообщило об обстреле Шебекино

МЧС Белгородской области сообщило об обстреле Шебекино

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Город Шебекино в Белгородской области оказался под обстрелом. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Ведется обстрел Шебекинский городской округ, г. Шебекино», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали спуститься в укрытия.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямых попаданий снарядов на территории предприятия в Шебекино произошел пожар. Кроме того, загорелась кровля частного дома. Два пожарно-спасательных расчета оперативно ликвидировали возникшее возгорание.

30 июля губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе два мирных жителя получили ранения. В селе Вознесеновка пострадала женщина, которая с баротравмой и ушибом руки сама обратилась в больницу. В Шебекино после прилета снаряда на территорию предприятия мужчина получил закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы.

Ранее Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Шебекино из-за обстрелов.

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