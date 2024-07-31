Ракетная опасность отменена в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе отменена ракетная опасность.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в регионе была объявлена ракетная опасность.

Позже стало известно, что в результате атаки ВСУ на одном из объектов начался пожар.

Накануне в небе над Курской областью за ночь сбили 19 беспилотников. Падение осколков БПЛА были зафиксированы в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах Курской области.

29 июля Смирнов заявил, что три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Гуево Суджанского района.

Ранее после атаки в Курской области загорелась нефтебаза.