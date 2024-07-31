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В Петербурге задержали мужчину, который выстрелил из пневматики в девочку

Полиция задержала в Петербурге мужчину, выстрелившего из пневматики в девочку

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Полиция задержала мужчину, выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 47-летний безработный, проживающий в Петербурге. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что 25 июля на детской площадке во дворах жилых домов по улице Веры Слуцкой в Колпино неизвестный мужчина выстрелил в 10-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, у нее диагностировали ушибленную рану мягких тканей грудной клетки.

22 июля в Уфе задержали подозреваемого в стрельбе по ребенку. 62-летний местный житель выстрелил в сторону детей из пневматического ружья, чтобы напугать их. По его словам, дети вели себя очень громко.

Ранее в Ставропольском крае неизвестный обстрелял подростка, заступившегося за женщину.

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