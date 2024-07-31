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Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве

В Киеве и области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

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Reuters

Очередные взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве прозвучали взрывы», — сообщили журналисты.

Кроме этого, украинский телеканал ТСН сообщил, что взрывы также прогремели в городах Борисполь и Бровары в Киевской области.

По данным с онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

До этого уже сообщалось о взрыве в Киеве, а также о прилетах в Селидово Донецкой области.

Кроме этого, в ночь на 31 июля взрывы произошли в Павлограде, Миргороде и Нежине. Также звуки взрывов слышали в Полтаве и Воскресенске, а перед этим — трижды — в Харькове.

Последние из сообщений о взрывах поступили из Житомирской области Украины и Херсона.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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