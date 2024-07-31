Россияне готовы сменить удаленку на офис при наличии развитой там инфраструктуры

Развитая инфраструктура деловых центров мотивирует сменить гибридный и удаленный формат работы на офисный. Это показало исследование компании FORMA, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Проведенный опрос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга показал, что так считают 51% респондентов. В свою очередь 59% опрошенных заявили, что ее разнообразие повышает их продуктивность, так как экономит время на дорогу до мест проведения досуга и бытовых сервисов.

Самым посещаемым местом возле работы стали продуктовые магазины. В них ежедневно заходят 62% людей. Когда участников попросили указать, чего не хватает возле их офиса, то самыми востребованными оказались кафе и рестораны, об этом заявила четверть участников. Причем респонденты одинаково недовольны как полным отсутствием мест для питания, так и отсутствием альтернативы в случае, когда работодатель предлагает питание в корпоративной столовой.

О нехватке рядом с местом работы фитнес-залов заявило 20% респондентов. Недостаток массажных и SPA салонов в свою очередь отметили 15%.

Для 21% опрошенных важно, чтобы рядом с работой была аптека, а 14% хотят видеть отделение банка. Близость таких объектов инфраструктуры позволяет сотрудникам чувствовать себя увереннее в случае форс-мажорных обстоятельств, а также экономить время, ведь для решения личных вопросов в банке можно использовать обеденный перерыв.

Наименьшую необходимость участники опроса видят в наличие рядом с офисом кабинета психолога — об этом заявили 34% респондентов, а также в салоне красоты — 22%. При выборе подобных услуг люди склонны доверять проверенным специалистам и зачастую обращаются к ним по рекомендации. Ради качества услуг люди готовы ездить даже в другой район города.

«В 2024 году мы продолжаем наблюдать перераспределение спроса с аренды на покупку. Одна из ключевых причин этого — возможность для компании создать офисное пространства под себя. Вход в сделку на ранних стадиях строительства позволяет сформировать подходящий набор инфраструктуры, под которую проектируются площади: помещение под корпоративное питание, фитнес-пространство, дополнительные душевые, отдельный вход и даже лифты. Сегодня бизнес в значительной степени сконцентрирован на создании здоровой рабочей атмосферы и нематериальной мотивации сотрудников. Что интересно, первыми на этот запрос среагировали девелоперы, в портфеле которых основную долю занимают жилые проекты, где доля инфраструктуры представлена ретейлом на первых этажах зданий. Они гибче реагируют на запросы клиентов и готовы адаптировать проект под конечного покупателя», — рассказала Евгения Борзова, директор по коммерческой недвижимости FORMA.

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