Зумеры чаще миллениалов встречаются с друзьями лично

У представителей обоих поколений — миллениалов и зумеров — одинаковое количество близких друзей — в среднем, от 1 до 3 человек. При этом зумеры встречаются с друзьями на улице чаще миллениалов (60% против 48%), а миллениалы — чаще проводят встречи с друзьями дома (57% против 45%) и в общественных местах (51% против 45%). Это показало исследование 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

​​Большая часть миллениалов (49%) и зумеров (59%) познакомились со своими друзьями в школе. На втором месте у зумеров — университет или колледж (52%), у более старшего поколения — работа (48%). Что вполне логично: самым старшим зумерам еще нет 30, многие из них сейчас еще учатся или только в начале своей карьеры.

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​​Зумеры почти в два раза больше знакомятся в соцсетях — 28% против 15%. И они чаще, чем миллениалы, находят друзей в библиотеках — 3,2% против 1,4% у миллениалов.

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​​Для родившихся в начале XXI века вид совместного отдыха с друзьями номер один — это прогулки на свежем воздухе (66% опрошенных). В пятерку популярных видов досуга вошли обсуждение фильмов и сериалов (57%), выезд на природу и походы (50%), занятия спортом (38%), от которых совсем незначительно отстают онлайн- и видеоигры (37%).

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​​У миллениалов же главный вид досуга с друзьями — это отдых на природе и походы, его отметили 68% респондентов из поколения Y. Далее идут прогулки на свежем воздухе (64%), обсуждение просмотренных фильмов и сериалов (44%), а замыкают топ-5 более дорогие варианты совместного отдыха — это путешествия в другие города и страны (43%) и посещение культурных мероприятий (42%).

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​​Обсуждение прочитанных книг у зумеров (29%) заметно популярнее, чем у миллениалов (23%).

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​​По данным опроса, во время личных встреч с друзьями зумеры тратят меньше миллениалов — только 8% родившихся в начале века тратят до 5000 рублей, у поколения Y эта доля выше — 17%. Чаще всего представители более старшего поколения укладываются в бюджет до 3000 рублей — 45%. У младшего поколения это тоже наиболее распространенная сумма затрат на личную встречу с друзьями, но в сравнении доля таких респондентов все же заметно ниже (35%). Это можно объяснить разницей в возрасте и уровне дохода.

​​Как показало исследование, зумеры чаще миллениалов встречаются с друзьями лично, несколько раз в неделю — 42% представителей поколения Z и только 27% представителей поколения Y. Вероятнее всего, сказывается наличие свободного времени.

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