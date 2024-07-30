На фоне воздушной опасности в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Киеве», — говорится в сообщении.

Издание также сообщает о прилетах в Селидово Донецкой области.

До этого сообщалось, что в Харькове произошли три серии взрывов. Отмечается, что взрывы могли произойти за пределами города.

Также стало известно, что взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.

В минувшее воскресенье, 28 июля, стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова. В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что четыре танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.