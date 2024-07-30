Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный прикурил сигарету от Вечного огня в Свердловской области

В Свердловской области ищут мужчину, который полуголым прикурил от Вечного огня

close
100%
Ревдинский рабочий (Ревда)/VK

В Свердловской области засняли мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня. Фотографию нарушителя опубликовала сегодня газета «Ревдинский рабочий».

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в парке Победы в Ревде. Они сфотографировали хулигана, который находился в полураздетом виде в общественном месте, и решил прикурить сигарету от символа воинской славы.

Мужчину разыскивают, его личность пока остается неизвестной. Проверку по факту произошедшего начали в местной прокуратуре, сообщает Ural Mash.

В этом месяце девушка вместе с друзьями пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье.

Незадолго до этого в Ленобласти двое молодых людей устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма.

Ранее в Геленджике арестовали туристов, заснувших пьяными у Вечного огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами