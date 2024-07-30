Неизвестный прикурил сигарету от Вечного огня в Свердловской области

В Свердловской области засняли мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня. Фотографию нарушителя опубликовала сегодня газета «Ревдинский рабочий».

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в парке Победы в Ревде. Они сфотографировали хулигана, который находился в полураздетом виде в общественном месте, и решил прикурить сигарету от символа воинской славы.

Мужчину разыскивают, его личность пока остается неизвестной. Проверку по факту произошедшего начали в местной прокуратуре, сообщает Ural Mash.

В этом месяце девушка вместе с друзьями пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье.

Незадолго до этого в Ленобласти двое молодых людей устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма.

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