Три серии взрывов зафиксировали в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Журналисты не исключили, что взрывы могли произойти за пределами города. Это уже третья за вечер серия взрывов, которая произошла в Харькове.

Воздушная тревога действует в Харьковской области уже более 11 часов.

До этого стало известно, что на Украине взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне.

28 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что четыре танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.