ВСУ второй раз за день обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день нанесли второй удар по Шебекино — городе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под повторным обстрелом ВСУ город Шебекино», — отметил глава региона.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Но из-за обстрела повреждены двух частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, осколки попали в многоквартирный дом, задели два коммерческих объекта и один легковой автомобиль.

Гладков обратил внимание, что информация о масштабах повреждений уточняется, подомовой обход продолжится утром.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.