Стало известно о взрывах на окраине Харькова и в Херсоне

На Украине взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом сообщило издание «Страна».

«Сообщают о взрывах на окраине Харькова и в Херсоне», — уточнили в сообщении.

О новой серии взрывов в Харькове, написало и украинское издание «Общественное». В публикации не исключили, что взрывы могли произойти за пределами города.

Воздушная тревога действует в Харьковской области уже более 10 часов.

В минувшее воскресенье, 28 июля, стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.