В Симферополе загорелся торговый центр

Пожар произошел в одном из торговых центров, расположенных в городе Симферополе в Республике Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП / Крым».

В материале отмечается, что в населенном пункте загорелся торговый комплекс «Лоцман». При этом причины ЧП пока не установлены.

По данным Telegram-канала «Крым 24 | Z | Все новости Крыма», сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали журналистам, что никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Вечером 30 июля в Екатеринбурге произошел пожар на территории научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н. А. Семихатова. Здесь загорелся механический цех, в котором находилась химическая продукция.

Из-за возгорания в здании обвалились стены, а после пламя перекинулось на соседнее строение. Прибывшим на место сотрудникам МЧС РФ удалось локализовать пожар на площади 800 квадратных метров. Впоследствии в пресс-службе профильного ведомства заявили, что открытое горение ликвидировано.

При этом представители предприятия рассказали, что из-за пожара работу НПО пришлось приостановить. На какой именно срок, в сообщении не уточнялось.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад с пиломатериалами.