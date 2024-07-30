Велосипедист отбился от напавшего на него медведя, ударив его в нос

В канадском заповеднике Anderson Flats Provincial Park мужчина выжил после нападения агрессивного медведя, он спасся, ударив хищника в нос. Об этом сообщает CBS.

Мужчина ехал по лесу на велосипеде и столкнулся с медведицей гризли с детенышами, внезапно вышедшими из кустов. Восприняв велосипедиста, как угрозу, хищник бросился на него.

Сначала путешественник пытался отбиться от зверя, выставив перед собой велосипед, но хищник продолжал атаковать, тогда он ударил зверя в нос. Медведица вместе с медвежатами скрылась в лесу, мужчина поспешил вернуться ко входу в заповедник, где обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили у него несколько синяков и ссадин.

До этого сообщалось, что в Мурманской области мужчина решил покормить вышедшего на дорогу медведя и подвергся нападению. Отважный россиянин кидал хищнику лакомство, медведь, окончив трапезу, приблизился к северянину и набросился на него. Косолапого удалось отпугнуть, получил ли мужчина травмы — неизвестно.

Ранее канадка осталась жива после нападения медведя благодаря заколке для волос.