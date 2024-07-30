Подрывник из Рязани рассчитывал получить подданство Британии

Главное управление разведки Минобороны Украины обещало подданство Великобритании гражданину РФ и Италии Руслану Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги под Рязанью в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что благодаря подданству Великобритании обвиняемый рассчитывал скрыться в одной из европейских стран.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы обещали заплатить Сидики за подрыв железного полотна $15 тысяч. Но обещанных денег он не получил.

27 июля суд продлил следственные действия по делу о подрыве железнодорожных путей под Рязанью. Кроме собственно подрыва путей и подготовки нескольких терактов, Сидики вменяется прохождение обучения для осуществления террористических актов. Все эти преступления, как считает следствие, он совершил в составе группы лиц.

Силовики задержали фигуранта в его квартире в Рязани в 2023 году, когда он ожидал схему радиодетонатора от СБУ.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.