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Москвич поджег магазин после конфликта с продавцами и сам получил сильные ожоги

В Москве загорелся продуктовый магазин, пострадали два сотрудника и поджигатель

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Телеграм-канал «SHOT»‎

В Москве мужчина поджег продуктовый магазин после конфликта с продавцами и сам попал в больницу, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Тelegram-канала, инцидент произошел в круглосуточном магазине на Нагорной улице около девяти часов утра. Позже работники рассказали, что 25-летний посетитель неадекватно себя вел и, по всей видимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге между ним и двумя продавцами завязался конфликт.

Покупатель решил сразу же отомстить обидчикам, вернулся в машину за канистрой с бензином, разлил горючее у входа и поджег его. Начался пожар, от огня пострадали не только работники, но и поджигатель — его госпитализировали с ожогами третьей степени. По словам мужчины, продавцы сами спровоцировали его, применив силу. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Карелии мужчина лишился дома из-за мести родственника, устроившего пожар.

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