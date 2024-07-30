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Мужчина окончил университет в один день со своим младшим сыном

Британец забросил учебу на 41 год и окончил университет в один день с сыном

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University of Bristol

В Великобритании мужчине, бросившему университет 41 год назад, вручили диплом в один день с его сыном-выпускником. Об этом сообщает Metro.

В 1983 году Джонни Клотиер был студентом последнего курса архитектурного факультета Бристольского университета. Он не только учился, но и работал, чтобы оплачивать проживание в квартире, выделенной университетом. Незадолго до окончания учебы попугай его соседки остался без присмотра и устроил в помещении погром. Джонни и его друзья нашли новое место для проживания, однако сотрудники университета потребовали, чтобы он заплатил арендную плату за весь последний семестр, иначе ему не выдадут диплом. Молодой человек, возмущенный этим правилом, отказался платить и бросил университет.

Позже мужчина женился на своей подруге, с которой он познакомился во время учебы, и у пары родилось трое детей, которое также поступили в Бристольский университет. Их младший сын, Картер, окончил обучение в этом году, и руководство вуза связалось с его отцом, чтобы сделать ему уникальное предложение. В университете согласились аннулировать неоплаченный экс-студентом счет за проживание и вручить 62-летнему Джонни его диплом.

На прошлой неделе мужчина, который уже успел забросить архитектуру и сделать карьеру режиссера и продюсера на телевидении, официально окончил Бристольский университет. Это вдохновило его вновь заняться проектированием домов, и сейчас он работает над созданием современного дома на дереве с нулевым энергопотреблением.

Ранее пенсионерка из США окончила университет спустя более 70 лет после начала обучения.

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