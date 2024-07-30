Россиянка отсудила компенсацию за некомфортный перелет с собакой

Жительница Красноярского края через суд взыскала с перевозчика компенсацию за некомфортный перелет с собакой. Об этом сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

Согласно материалам дела, сибирячка летела рейсом авиакомпании «Норстар» из Красноярска в Сочи. В аэропорту при регистрации на рейс и досмотре к женщине не возникло никаких вопросов. По ее словам, переноска с животным полностью соответствовала обозначенным в требованиях параметрам. Однако при посадке в самолет выяснилось, что контейнер с животным не поместился на одном сидении, его удалось поставить только таким образом, что он занимал часть соседнего кресла. Из-за этого, как утверждала женщина, она испытала сильный дискомфорт.

После полета женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, а затем пошла в суд. Россиянке удалось получить компенсацию в размере стоимости авиабилета, а именно 80 тысяч рублей.

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