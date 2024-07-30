В МЧС оценили площадь пожара в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелась крыша цеха Научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени Семихатова. Об этом сообщает пишет Telegram-канал «Е1» со ссылкой на МЧС.

В министерстве сообщили, что горит кровля цеха с химической продукцией. Огонь распространился на площади 800 кв. метров. К тушению пожара привлечены 13 единиц спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

Около 17:00 стало известно о сильном пожаре по адресу Начдива Васильева, 1/1, где расположены цеха НПО автоматики. По данным очевидцев, произошло обрушение кровли и стены здания, дым от пожара виден даже в центре Екатеринбурга.

3 июля в городе Березовский Свердловской области возник крупный пожар в промзоне. Там загорелся склад фирмы, которая специализируется на производстве химической продукции.

Ранее в Екатеринбурге загорелись два балкона в многоэтажном доме.