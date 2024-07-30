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Режим ЧС ввели в одном районе Дагестана из-за сильного ливня

В Рутульском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за последствий ливня

Управление МЧС России по Дагестану ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Рутульском районе республики из-за разрушений дорог и отключений света после ливня. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

Режим будет действовать с 30 июля по 1 августа. В течение этого времени специалисты планируют ликвидировать последствия выпадения сильных осадков.

Член Общественного совета министерства юстиции Республики Дагестан Тагир Чавтаров в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обильных осадков в селе Шиназ река вышла из берегов. Это привело к образованию селевых потоков, которые разрушили дорогу к населенному пункту. Также были повреждены линии электропередачи.

«В селе более 150 домовладений, которые в данный момент, отрезаны от остального района и полностью обесточены», — сообщил Чавтаров.

До этого сообщалось, что жители почти 50 населенных пунктов Дагестана остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи, вызванных ухудшением погоды. Аварийные отключения электричества затронули такие районы, как Ахтынский, Курахский, Рутульский, Кайтагский и Лакский.

Ранее во Владивостоке из-за аварии без электричества остались жители 35 улиц.

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