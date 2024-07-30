В Бийске двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

В Бийске следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 30 июля в одной из многоэтажек в Бийске, двухлетняя девочка находилась под присмотром бабушки. Пожилая женщина не уследила за внучкой, ребенок забрался на подоконник и выпал из открытого окна.

Пострадавшая выжила, с многочисленными травмами она доставлена в отделение реанимации, состояние ребенка медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ пятилетняя девочка выпала из окна, пока мать убирала в квартире. 33-летняя женщина на время оставила без присмотра пятилетнюю дочь. Через некоторое время она заметила, что ребенка нет в комнате, на открытом окне отсутствовала москитная сетка. Мать выбежала на улицу и обнаружила дочь на газоне, в это время соседи уже вызвали пострадавшей скорую помощь.

Ранее девятилетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна в Ленобласти.