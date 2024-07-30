Поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia завершили

Поиск пропавших членов экипажа с потерпевшего крушение рыболовецкого судна Argos Georgiaс с россиянами на борту завершен, найти кого-либо еще не удалось. Об этом сообщил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик, передает РИА Новости.

«Поиск завершен, мы не нашли кого-то еще», — сказал он.

Эрвик счел маловероятным возобновление поисково-спасательной операции.

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, на борту потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль, который ходил под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших на спасательных шлюпках у побережья островов. Семь человек числятся пропавшими без вести. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого данная поисково-спасательная операция приостанавливалась из-за погодных условий.

Ранее российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии.